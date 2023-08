Sven Kockelmann en Tijs van den Brink nieuw presentatieduo Op1

Kockelmann vormt samen met Fidan Ekiz al een duo, Van den Brink met Margje Fikse. De twee mannen gaan nu samen dus ook een andere avond verzorgen. Het nieuwe seizoen gaat komende maandag van start. WNL-baas Bert Huisjes laat weten dat Kockelmann en Van den Brink samen een ’politieke special-reeks’ gaan maken op de vrijdagavond, in de aanloop naar de verkiezingen.

Het is niet de eerste keer dat Kockelmann en Van den Brink samen het programma presenteren. Ze maakten al extra uitzendingen rond de val van het kabinet en over de Wagner-opstand in Rusland. Het idee voor het nieuwe duo is dan ook „recent ontstaan na succesvolle samenwerkingen op politieke avonden”, aldus de zegsvrouw van de EO. De twee zouden „een goed duo” vormen met de politieke verkiezingen dit najaar.

Het programma wordt nu gemaakt door de EO, WNL en Omroep MAX. Vrij snel na het vertrek van BnnVara werd bekend dat de drie omroepen de talkshow samen verder zouden invullen.