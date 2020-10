Huwelijk ’Paleis voor een prikkie’-sterren WANKELT

Frank Jansen (l.) zegt zich t dood te ergeren aan het divagedrag van zijn partner Rogier Smit (r.), van wie hij vindt dat het succes hem naar het hoofd is gestegen... Ⓒ Michel Schnater

Het huwelijk van FRANK JANSEN (74) en ROGIER SMIT (46) wankelt! Het Haagse homostel dat met PALEIS VOOR EEN PRIKKIE SBS6 een onverwachte hit bezorgde en nu te zien is bij RTL 4, heeft afstand van elkaar genomen. Letterlijk! Afgelopen weekend reed Frank naar hun huis in Frankrijk, zijn partner achterlatend in Den Haag. Van de reden van zijn overhaaste vertrek maakt hij geen geheim. Frank zegt zich dood te ergeren aan het divagedrag van Rogier, van wie hij vindt dat het succes hem naar het hoofd is gestegen...