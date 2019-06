Maarten Heijmans heeft rol in Penoza-film

Ook Tygo Gernandt, Mark Rietman, Aus Greidanus sr. en Walid Benmbarek zijn toegevoegd aan de cast, maakten producent NL Film en distributeur Dutch FilmWorks donderdag bekend.

De film, die eind november in de bioscopen te zien zal zijn, volgt op vijf succesvolle seizoenen Penoza. Over het verhaal van de film is nog niet veel bekend, al is wel naar buiten gebracht dat drugskoningin Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) nog leeft. Dit was na het slot van seizoen 5 onduidelijk.

De opnames van de Penoza-film vonden plaats in Canada en Nederland. Een groot aantal vaste acteurs uit de serie keert terug in de film. Alle leden van het gezin Van Walraven zullen in de film te zien zijn, net als de vaste handlangers Luther (Raymond Thiry) en Berry (Loek Peters) en rechercheur Jim Leeflang (Hajo Bruins).

De film wordt geschreven en geregisseerd door Diederik van Rooijen, die ook grotendeels verantwoordelijk was voor de serie.