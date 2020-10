Dit enorme bedrag vraagt Pierce Brosnan voor landgoed

Dat prijskaartje is volgens de L.A. Times goed voor een achtste plaats op het lijstje met duurste woonhuizen die op dit moment te koop staan in Los Angeles en omstreken. Als de Brosnans het voor de gevraagde 100 miljoen dollar weten te verkopen, doen zij erg goede zaken: het huis is gebouwd op twee kavels die het stel in 2000 kocht voor in totaal 7,35 miljoen. Wel hebben ze het kleinere huis waarin ze eerst woonden met de grond gelijk gemaakt om er een compleet nieuw landhuis én een gastenonderkomen te bouwen. Het is niet duidelijk hoeveel geld de acteur en zijn vrouw daarin hebben gestoken.

Het perceel is zo’n 4500 vierkante meter groot en ligt direct aan zee. Het hoofdvertrek beschikt onder meer over een bioscoop en muziekstudio. De nieuwe bewoners krijgen ook de beschikking over onder meer twee sauna’s, een stoombad en een zoutwaterzwembad in de tuin. Het landgoed is gebouwd in Thaise stijl, waarvoor Pierce en Keely inspiratie opdeden toen de acteur in Thailand de Bondfilm Tomorrow Never Dies opnam.