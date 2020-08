’Dat ik als 13-jarige misbruikt was, wond Epstein en Maxwell op’

Ⓒ Getty Images

Hoe meer verhalen er naar buiten komen uit de rechtbankdocumenten van Ghislaine Maxwell, hoe duidelijker het wordt wat de vermeende madam van Epstein zoal te verbergen had. Een deel van de documenten wist ze voorlopig nog on hold te houden, maar wat er nu uitlekt, is al genoeg om haar behoorlijk te schande te maken. Zo ook het verhaal dat zij er niet voor terugdeinsde om een minderjarig meisje aan Epstein over te leveren, juist nadat het meisje verteld had dat ze op haar 13e was misbruikt.