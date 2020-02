’The call of the wild’ ✭✭✩ (2,5)

Een hondenavontuur film je niet zomaar. Zie maar eens voor elkaar te krijgen dat zo’n viervoeter precies doet wat je wilt. De sint-bernard uit The call of the wild liet regisseur Chris Sanders dan ook uit de computer komen.

Buck heet hij. De onbehouwen lobbes wordt in het begin van deze familiefilm ontvoerd naar Alaska, waar hij tijdens de Gold Rush aan de slag gaat voor een postslee. Met acht blaffende collega’s gaat het rommelen in de hondenhiërarchie. Intussen ontpopt Buck zich tot levensredder voor zijn nieuwe baasje (Omar Sy) en tot lieve vriend voor een rouwende vader (Harrison Ford).

Tien jaar geleden zou het misschien minder zijn opgevallen, maar met de torenhoge standaarden van tegenwoordig (denk aan The Lion King) ogen de dieren in The call of the wild aan de fletse, levenloze kant. Ondanks de motioncapture-techniek, die de gelaatstrekken van acteur Terry Notary mooi subtiel overzet naar een hondenhoofd.

Prettig is intussen wel dat Buck geen mensenstem krijgt, zoals in zoveel andere hondenfilms. Sanders houdt het wat dichterbij de natuur, op een paar vrolijke slapstick-momentjes na. Zijn kindvriendelijke balans tussen avontuur, komedie en drama werkt op die manier best aardig. Hoewel de plotwendingen en biologische verzinsels van het laatste kwartier erg moeilijk te geloven zijn.