Madonna slaat Songfestival volgend jaar over

Madonna tijdens het Eurovisie Songfestival Ⓒ ANP

Madonna vindt een keer optreden op het Eurovisie Songfestival wel genoeg. Ze komt dan ook niet naar Nederland volgend jaar, zegt ze in een interview met Het Parool. „Ik denk dat ik deze keer even oversla. En daarbij: you don’t need any more trouble in Amsterdam.”