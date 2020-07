Amber Heard mag aanwezig zijn bij zaak Johnny Depp en The Sun

De zaak van Depp tegen de Britse tabloid gaat over een artikel uit 2018 waarin hij een ’vrouwenmishandelaar’ wordt genoemd. De acteur vindt dat de krant deze claim niet hard kan maken en eist een forse schadevergoeding.

Vrijdag dienden advocaten van Depp een verzoek in om Heard te verbieden bij de rechtszaak aanwezig te zijn. Zij menen dat tijdens Depps verhoor Heards bewijs betrouwbaarder zou zijn als zij niet in de zaal zou zitten. De rechter was het daar echter niet mee eens en oordeelde dat het weigeren van Heard ’de beklaagden zou belemmeren in het voeren van hun verdediging’.

Hoewel de zaak niet per se om de onmin tussen de twee gaat, leunt de verdediging van The Sun wel ’nadrukkelijk op de informatie die mevrouw Heard kan geven’. Zij mag geen instructies geven aan de verdediging van The Sun, maar kan wel informatie aandienen waar de beklaagden iets mee kunnen doen. „In mijn ogen zou het oneerlijk zijn om de beklaagden dat voordeel te ontnemen”, aldus rechter Nicol.