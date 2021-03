’Fotobureau failliet door rechtszaak Meghan’

Verschillende media berichtten in december dat Splash en Meghan tot een overeenkomst voor een schadevergoeding waren gekomen, maar de baas van het fotobureau, Emma Curzon, laat nu aan The Hollywood Reporter weten dat het bedrijf het zich niet meer kon veroorloven een verdere juridische strijd te voeren. Volgens Curzon heeft Splash proberen te onderhandelen in de zaak, maar is het niet gelukt tot een bedrag te komen dat het bureau kon betalen.

De kwestie met Meghan is niet de enige reden voor het faillissement. Ook een voormalig accountmanager van het bedrijf heeft een aanklacht ingediend waarin ze stelt dat ze niet alleen voortdurend seksistische opmerkingen naar haar hoofd kreeg toen ze er werkte, maar ook ontslagen werd toen ze dat en andere zaken die volgens haar niet door de beugel konden aan de kaak stelde. Daarnaast heeft de coronacrisis Splash parten gespeeld. Vanwege de lockdown blijven veel sterren binnen waardoor er voor paparazzi niets te fotograferen valt.