’Men in black international’: ✭✭

M (Tessa Thompson) en H (Chris Hemsworth) kunnen het niveau niet naar een voldoende tillen.

Zwart bebrild en strak in het pak scoorden Will Smith en Tommy Lee Jones in 1997 een vette bioscoophit met Men in Black. In het diepste geheim hielden zij zich in deze sciencefictionkomedie van Barry Sonnenfeld bezig met buitenaardse vluchtelingen die in Amerika gastvrijheid genoten en met misdaad te maken kregen. Nu treden twee (voormalige?) Avengers in hun voetsporen.