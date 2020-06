Amerikaanse soapster verloor bijna haar benen door corona

Evans belandde in het ziekenhuis na een rijongeluk met haar paard. Herstellende van het ongeval raakte de 55-jarige actrice in het ziekenhuis besmet met het coronavirus.

Hoewel ze aanvankelijk last had van milde symptomen, ontstonden er door complicaties ook bloedstolsels in haar benen. Tot twee maal toe hadden de artsen bijna het besluit moeten nemen om Evans benen te amputeren.

Inmiddels is de actrice aan de beterende hand, laat ze op Facebook weten.