Dit is Sylvie’s geheim voor de perfecte foto

Natuurlijk is Sylvie Meis op de eerste plaats behoorlijk fotogeniek, maar ook dan heeft ze nog altijd hier en daar wat hulp nodig om zich van haar beste kant te laten zien. In haar Insta Stories verklapt ze wat haar truc is om met name haar kapsel altijd perfect op foto te krijgen.

Waar de gemiddelde vrouw juist een bloedhekel heeft aan stevige wind op haar kapsel, kan Sylvie juist niet zonder. De diva blijkt gebruik te maken van een bladblazer! Om ervoor te zorgen dat haar kapsel perfect wappert heeft ze een assistent die de bladblazer zo op haar gericht houdt dat haar coupe er perfect uitziet en er nooit rare plukken voor haar gezicht vallen.