’Leen is een heerlijke artiest waar je echt tegenop kijkt’ Wannebiezz halen Lee Towers terug naar Ahoy

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

De Wannebiezz, van links naar rechts: Gilles de la Tourniquette, Rocco di Cabrio en Arie van Ballegooie. Ⓒ Ton Delfos

Voor de Rotterdamse feestband De Wannebiezz gaat volgend jaar een lang gekoesterde wens in vervulling: een optreden in Ahoy. Het excentrieke trio – dat bestaat uit Arie van Ballegooie, Rocco di Cabrio en Gilles de la Tourniquette – heeft de poptempel weten vast te leggen, maar moet nog maar zien of het tegen die tijd in een uitverkochte zaal staat. Gelukkig heeft het gezelschap met Lee Towers een troef achter de hand. „Wat deze man heeft bereikt, daar kunnen wij alleen maar van dromen.”