Jason Aldean breekt noodgedwongen concert af na oververhitting

Aldean stormde middenin een nummer van het podium om daarna niet meer terug te keren. Live Nation liet op social media weten dat de zanger oververhit was geraakt en zodoende niet verder kon spelen. Het zou inmiddels alweer beter met hem gaan. Het is nog niet duidelijk wanneer Aldean het concert in Hartford gaat inhalen.

„Arme man”, schreef een van de aanwezige fans op Twitter. „Het was bloedheet. Het was al een hele opgave om in die hitte in de zaal te staan. Ik kan me niet voorstellen dat je kunt optreden in een spijkerbroek, laarzen en een hoed in de felle lampen.”

In Amerika is Jason Aldean een van de grote countrysterren van dit moment. Met een aantal albums haalde hij de eerste plek van de Amerikaanse albumlijst. Crazy Town, Big Green Tractor en She’s Country zijn enkele van zijn bekendste hits. Daarnaast had hij succes met duetten met Kelly Clarkson en Ludacris.