J.Lo: ik weet nog niets over Super Bowl

Eerder deze week schreven verschillende Amerikaanse media dat J.Lo bovenaan het wensenlijstje staat van American Footballbond NFL. De zangeres zou zelfs al in onderhandeling zijn over een optreden tijdens de finale van het American Footballseizoen begin februari.

„Ik weet niets. Iedereen vraagt me ernaar. Volgens mij denken ze daar inmiddels dat ik dit rondbazuin”, aldus de 50-jarige in het ochtendprogramma. Op de vraag van presentator Ryan Seacrest of de halftime show iets is waar ze in theorie ja op zou zeggen, antwoordde Lopez bevestigend. „In theorie is dat het zeker”, zei de zangeres. „Het is iets waar ik het al jaren over heb, dus het zou leuk zijn. Ik kan niet zeggen dat ik het niet graag zou doen.”