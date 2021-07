Goedele Liekens weer single: ’Je bent geen leuke partner als je kanker hebt’

„Ik zat in een relatie toen ik ziek was”, vertelt Liekens aan het Nieuwsblad. „Maar je bent geen leuke partner als je kanker hebt. Je ziet er niet uit, je moet overgeven, ligt uitgeput op de bank. Psychologisch is het zwaar.” De huidkanker dwong Liekens onder meer tot een operatie en chemobehandeling. Dat had effect op haar relatie.

„Het heeft zeker niet geholpen”, zegt ze. „Je bent niet meer die vrolijke, energieke vrouw van vroeger. Toen ik ziek was, kon ik niks. Ik was soms echt vervelend, ik lag te huilen, ik bewoog amper en mijn humeur zakte geregeld onder nul. Als je dan even kan ontsnappen, weg van de miserie: ik begrijp dat. Iedereen heeft recht om te kiezen voor zijn eigen geluk.”

Drie singles in huis

Dat Liekens een nieuwe relatie had, hield ze stil. Eerder was ze getrouwd met tv-producent Chris Cockmartin, met wie ze twee dochters heeft. Ze scheidden in 2006. In 2019 zette Liekens na 6,5 jaar een punt achter haar relatie met bedrijfsleider Luc.

Dat ze opnieuw single is, staat haar geluk niet in de weg. „We zijn momenteel met drie vrijgezelle vrouwen thuis”, aldus Liekens. „En dat is heel leuk, samen barbecueën en zo.”

Gezondheid

Ook met haar gezondheid gaat het de goede kant op. Liekens is kankervrij verklaard, al stipte ze eerder al aan dat je nooit zeker bent van een volledig herstel. Haar behandeling is gestopt. „Zo’n kankerbehandeling tast je geheugen en cognitieve functies aan”, zegt Liekens. „Ik kom niet altijd op de juiste woorden en de concentratie hapert.

Volgens de oncoloog duurt dat tot een jaar na het stopzetten van de behandeling. Ze noemen dat een ’chemobrein’. Ik ben ook nog altijd snel moe, dus het is een beetje rijden met de handrem op. Mijn enthousiasme is de grootste valkuil.”