Monic Hendrickx weigerde over iemand heen te plassen

„Er zou ook een shot van onderaf worden gemaakt. De scène was in die film best functioneel, maar met mijn vagina kan ik niet acteren. Dat is voor mij de grens. Verder komt het weinig voor dat ik iets afwijs”, legt Hendrickx uit in AD Magazine.

Monic houdt verder wel van een uitdaging en had daarom wel zin om dit seizoen mee te doen aan Maestro. „Als dirigent een orkest leiden leek me een superleuk avontuur. En dat was het ook.” Wel gaf het de actrice stress. „Het nam me gewoon over, ik sliep er ’s nachts niet van.”

Haar rol in Penoza voelt dan ook een stuk veiliger. „Als ik als Carmen een drugsbende leid, dan acteer ik en spelen andere personages het spelletje mee. Maar hier sta ik als mezelf met dat stokje op de bok en volgt het orkest precies mijn aanwijzingen. En die waren echt niet heel erg goed.”