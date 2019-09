Jersey Shore-Mike weer op vrije voeten

De 37-jarige Mike vierde zijn vrijheid op Twitter door een heleboel mediaberichten over zijn vrijlating te retweeten en reacties van vrienden en fans te liken.

Nu Mike weer op vrije voeten is, mag hij thuis gelijk aan de bak. Zijn vrouw Lauren wil namelijk meteen beginnen aan kinderen, liet ze weten aan Us Weekly. „Wij kijken ernaar uit om ons leven als man en vrouw voort te zetten en om aan baby-Situations te werken! We geloven oprecht dat de comeback altijd grootser is dan de neergang en we kunnen niet wachten om dat aan de wereld te laten zien.”

Sorrentino werd vorig jaar oktober veroordeeld tot acht maanden cel nadat hij had bekend belastingaangiftes te hebben vervalst. Een maand later trouwde hij met Lauren, met wie hij al twaalf jaar samen is. In januari meldde hij zich bij een gevangenis in de staat New York.