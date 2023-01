Jim Bakkum: ’Op een gegeven moment val je in herhaling’

In gesprek met het ANP zegt Jim dat 2022 voor hem een vruchtbaar jaar is geweest. „Het stond in het teken van in de luwte zijn.” Toch heeft hij geen lege agenda gehad. „Ik ben vooral in alle rust bezig geweest met het verzinnen van formats en dat kost veel tijd. Ik ben in gesprek met producenten en streamers over pilots, waar ik nu nog niet veel over kan zeggen.”

Iets rustiger aan doen op de voorgrond is voor Jim een bewuste keuze geweest. „Ik was de afgelopen jaren blij met alle kansen die ik kreeg en dingen die ik heb mogen doen. Maar op een gegeven moment val je in herhaling. Vaker nee zeggen heeft mij goed gedaan, en bovendien vind ik dingen maken het leukste wat er is.”

Dit jaar gaat de zanger aan de slag met een kerstfilm, waarvoor hij is gevraagd om te helpen met bedenken en produceren. „Een ongelooflijk mooie kans. Ik ga de komende tijd veel leuke dingen doen met film, maar ook op de achtergrond.”