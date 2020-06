Deze uitspraken van Johan Derksen overleefde VI wél

Ⓒ ANP

Het is hommeles bij VI. Het is nog maar de vraag of Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen volgend seizoen aan de tafel van het voetbalpraatprogramma aanschuiven dat al bijna twintig jaar op de Nederlandse televisie is te zien. Want door een controversiële uitspraak van laatstgenoemde over rapper Akwasi is de spanning tussen de heren om te snijden en ligt het programma behoorlijk onder vuur! En dat is wel eens vaker gebeurd door een uitspraak van Johan Derksen...