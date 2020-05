Acteur Jake Gyllenhaal zet privéleven nu op eerste plaats

Een kinderwens had Jake altijd al, maar pas recent is die wens realistischer geworden. „Ja, natuurlijk wil ik dat. Dat wil ik absoluut”, antwoordt de Amerikaanse acteur op de vraag of hij kinderen wil. Door een rol in het vanwege de coronacrisis uitgestelde toneelstuk Sunday in the Park, waarin hij een man zou spelen die veel succes heeft maar geen gezin, werd dat besef groter. „Het leven is wat er echt toe doet. Aan het einde van de show weet je dat dat is waar het om gaat. Kinderen. Kinderen en kunst.”

De afgelopen jaren richt Jake zich meer op zijn relaties, nu vooral op die met zijn vriendin Jeanne Cadieu. „Ik zie het leven meer zoals het is: vluchtig. En kijkend naar hoe de wereld nu is, richt ik me meer op mijn familie, vrienden en de liefde.”

Voorheen had werk meer de prioriteit. „Ik ben nu meer geïnteresseerd in mijn leven, meer nog dan in mijn werk”, vertelt hij. „Ik heb gezien hoe veel van mijn leven ik heb verwaarloosd omdat ik zo toegewijd was aan werk.”