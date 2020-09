The voice senior: de geboorte van een ster

Rosy Pereira is een ster in wording. Ⓒ foto RTL/The voice senior

De blind auditions in The voice senior zijn voorbij en in The knockouts zingen de senioren elkaar de tent uit. De coaches Gerard Joling, Ilse DeLange, Angela Groothuizen en Frans Bauer moeten knopen doorhakken en de beste kandidaten er uit vissen. Dat is niet altijd een makkelijke klus deze editie met sterke kandidaten.