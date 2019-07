Jeroen Dekkers met eigen muziek theater in

Het album is tot stand gekomen in samenwerking met Jack van de Ven en Huub Reijnders (BLØF, Krezip). Dekkers lanceerde al twee nummers van die plaat. Ik adem je nu uit is inmiddels meer dan 60.000 keer gestreamd op Spotify. Afgelopen week verscheen Tand om tand. De lancering van deze tweede single liep vertraging op, doordat de rapper met wie Jeroen aanvankelijk het duet zou opnemen, zich terugtrok vanwege de homoseksuele verhaallijn.

Dekkers verwierf landelijke bekendheid als een van de potentiele Zorro’s in de televisie-talentenjacht Op zoek naar Zorro. Vervolgens speelde hij in de Marco Borsato-musical Sky en in De zere neus van Bergerac van het RO Theater. Tegenwoordig heeft hij zich helemaal toegelegd op het schrijven en spelen van zijn eigen nummers.