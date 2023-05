Mia Nicolai vraagt Harry Styles ten huwelijk: ’Deur staat altijd open’

Eerder vertelde Mia al in geuren en kleuren hoe leuk ze Harry vindt. Op de turquoise loper spoorden ceremoniepresentatoren Timur Miroschynchenko en Sam Quek de zangeres daarom aan om een boodschap voor het voormalig One Direction-lid in te spreken. „Oh nee, dat is doodeng”, stamelde Mia eerst.

„Je vindt hem toch leuk?”, moedigde Dion haar aan, waarna Mia toch haar kans greep. „Ik ga het gewoon zeggen. Hi Harry Styles! Ik vind je geweldig en als je me op een dag ontmoet en je wilt ook met mij trouwen, weet dat de deur altijd open staat”, lachte ze. „Misschien krijg je wel een belletje, je weet het maar nooit”, grapte Sam.