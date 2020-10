Olga Zuiderhoek hield rekening met sterven aan corona

Het enige wat Zuiderhoek in die weken zag was een televisie met daarop beelden van ziekenhuizen en ic’s. „Als je plat ligt, voelde ik dus al die kroontjes in mijn longen aan het werk en ik wist niet of dat dus nog opbouwend was of alweer terugbouwend. Omdat het een onbekende ziekte is”, vertelt ze.

In het verleden leed de actrice aan blaaskanker en hepatitis, waarover ze in het programma ook openlijk vertelt. „Het is gewoon mogelijk dat ik doodga, waar ik dan ook wel weer rustig van word”, vertelt ze over haar ziekbed. „Als het einde er is, is het einde er.”

In de aflevering bezoekt Zuiderhoek met presentator Cornald Maas ook het graf van haar overleden man Willem Breuker, waar ze zelf ook komt te liggen als het zover is. Al hoeft dat van haar niet zo nodig. „Ikzelf heb iets van: goh, laat hem toch lekker hier in z’n eentje”, vertelt ze. „Wat maakt het eigenlijk allemaal nog uit, als je er niet meer bent.”