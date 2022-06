Acteur Nick Cannon heeft zeven kinderen: ’Ik ben heel zichtbaar in hun leven’

„In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, ben ik juist heel zichtbaar in het leven van al mijn kinderen”, aldus Cannon. „Vaker dan de gemiddelde ouder zelfs.”

Als de acteur niet in dezelfde stad is als zijn kinderen, praat hij voor school met ze via FaceTime. „Als ik wel in dezelfde stad ben, breng ik mijn kinderen naar school en zorg ik ook dat ik ze ophaal. Ik ben overal bij betrokken, ook bijvoorbeeld bij de gitaarles van mijn dochter.”

Cannon verwacht binnenkort zijn achtste kind, samen met model Bre Tiesi. Met Alyssa Scott kreeg hij in juni 2021 zoontje Zen, die vijf maanden later overleed aan een hersentumor. Hij is ook vader van de tienjarige tweeling Moroccan en Monroe, die hij met zijn ex-vrouw Mariah Carey kreeg. Daarnaast deelt hij Sagon (4) en Powerful Queen (1) met Brittany Bell en heeft hij nog een zeven maanden oude tweeling met Abby DeLaRosa: Zion en Zillion.