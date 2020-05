Uitgebreide reisgids voor de herdenkingstoerist

Het is in feite een reisgids en geschiedenisboek in één. De makers volgen de verschillende routes die onze bevrijders - zowel de Ango-Amerikaanse als de Russische strijdkrachten - hebben afgelegd en staan daarbij stil bij speciale locaties waar belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Op veel van die plaatsen zijn monumenten of gedenkstenen opgericht. En ook militaire begraafplaatsen zijn in kaart gebracht om de zogeheten herdenkingstoerist wegwijs te maken in het aanbod in heel Europa. Deze maand wordt er zelfs een officiële, bewegwijzerde wandelroute geopend, in de voetsporen van de bevrijders. Natuurlijk is het momenteel niet mogelijk om door Europa te gaan wandelen, maar het vooruitzicht is dankzij de uitgebreide beschrijvingen des te aanlokkelijker. Even reizen in je hoofd naar al die indrukwekkende monumenten van hoop.

Overzichtelijk

De Bevrijdingsroute Europa is onderverdeeld in negen landen: Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland, Polen, Tsjechië en Duitsland. In overzichtelijke kaders komen onder meer biografieën van de machthebbers van toen, de vorderingen die werden gemaakt en de tegenslagen en strategieën aan bod. Uiteraard zijn er veel inzichtelijke kaarten en veel oude foto’s. Leuk is het overzicht van de vele oorlogsmusea die overal in Europa zijn opgericht. De redactie van de gids noemt het Anne Frank Huis in Amsterdam en het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek bij Arnhem de beste oorlogsmusea van ons land.

ANWB-baas Van Bruggen is trots op de nieuwe uitgave: „De ANWB heeft aan onze Canadese bevrijders haar eerste wegenwacht te danken: in 1946 gingen we met geel overschilderde Harley Davidsons voor het eerst de weg op.” We zijn onze bevrijders er 75 jaar na dato nog steeds dankbaar voor.