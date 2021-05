’Harry en Meghan dragen bij aan racisme’

Premium TV

Britt Dekker: ’Met Martien Meiland deel ik geheimen’

Twaalf jaar geleden brak Britt Dekker (29) vanwege haar onnavolgbare uitspraken in ’Take me out’ en haar feilloze klik met maatje Ymke door als televisiefenomeen. Ymke verdween, Britt bleef. Zes jaar na hun breuk lijkt de laatste nu een nieuwe kompaan te hebben gevonden in Martien Meiland.