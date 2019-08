Gordon nodigt volgers uit voor logeerpartijtje

„Mijn prachtige nieuwe huis in Amsterdam!”, schrijft Gordon bij een serie foto’s van het interieur om vervolgens de prijs, inclusief meet-and-greet en ontbijt en diner, aan te kondigen. „Tag de personen waarvan jij denkt dat diegene dat helemaal te gek zal vinden om te verblijven in dit waanzinnige appartement in Amsterdam recht tegenover het Van Gogh Museum!”

Gordon kiest maandag naar eigen zeggen random een winnaar. „Wie weet zie ik je snel en maak ik je wakker?”, aldus de presentator, die afsluit met hashtags als #newme, #makingpeoplehappy en #sharingiscaring.