Vader Lady Gaga: ’Straf de hondendieven!’

„Ik wil dat ze worden aangehouden, zodat ze worden berecht voor mishandeling en poging tot moord”, vertelt Joe aan Fox News. „Leuk dat ze Koji en Gustav ongedeerd hebben laten gaan, maar ze moeten worden gestraft voor wat ze Ryan hebben aangedaan.”

Ryan Fischer liet Gaga’s honden Koji, Miss Asia en Gustavo uit in West Hollywood toen hij plotseling werd neergeschoten. De daders probeerden alle drie de viervoeters te stelen, maar eentje wist uiteindelijk uit hun handen te blijven. Op foto’s is te zien dat een beveiliger van de zangeres de ontsnapte hond heeft opgevangen. Fischer ligt momenteel in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.