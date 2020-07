Nieuw album Katy Perry twee weken uitgesteld

„Ik haat het om slecht nieuws als een taart in jullie gezicht te gooien, maar als er iets is dat 2020 mij geleerd heeft is dat je niet te gehecht moet raken aan de plannen die je had en je kneedbaar moet zijn”, schrijft Katy bij een reeks foto’s waarbij ze een taart in haar eigen gezicht gegooid krijgt.

De zangeres laat weten dat haar nieuwe plaat Smile vanwege „onvermijdelijke productievertraging” nu op 28 augustus uitkomt. Om het goed te maken met haar fans gaat Katy vanaf aanstaande zondag iedere week - totdat het album uitkomt of de hoogzwangere zangeres moet bevallen - dertig minuten live om te praten met fans, muziek te maken en het gezellig te hebben.