Radio 2-dj’s Stenders en Van der Goes in actie voor KWF

Onder leiding van Rob Stenders wordt honderd uur lang ’Collectebonanza’ uitgezonden, waarbij luisteraars de hele week verzoeknummers kunnen aanvragen.

„Helaas is kanker nog altijd een ziekte die heel veel mensen raakt. De collecteweek van KWF verdient zo veel mogelijk aandacht. Onze dj’s zetten zich daar dan ook vol overgave voor in”, aldus zendermanager Jan-Willem van Engelen.

Dj’s Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof gaan op weg met een camper om aandacht voor de actie te vragen. In de studio in Hilversum schuiven elke dag allerlei gasten aan om de aandacht te vestigen op KWF. Ook zijn er sessies met artiesten, zoals Krezip, Inge van Calkar, Tim Dawn en DI-RECT. Uiteraard kunnen luisteraars die concerten bijwonen.