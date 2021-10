Chrissy Teigen praat vaak met haar kinderen over miskraam: ’Ze kregen alles mee’

„Ze kregen alles mee van wat er gebeurde tijdens de miskraam”, vertelt het 35-jarige model in een interview met het platform Scary Mommy. „De spanning, de zenuwen van ’dit gaat niet goed’. Dan zag Luna me uit de badkamer komen en dan vroeg ze: ’Bloed je nog steeds?’ Ze wist alles. Ik kon het niet eens geheim houden als ik dat zou willen.”

Toch snapten de kinderen, vanwege hun jonge leeftijd, nog niet veel van wat er aan de hand was. „Tot we zijn as thuiskregen. Op die manier konden we uitleggen wat er was gebeurd, dat hij nu bij ons is, maar dat hij het niet heeft gered.”

Aan de hand van de as probeerden Teigen en Legend aan hun kinderen uit te leggen wat er met de kleine Jack was gebeurd. „We vertelden ze dat Jack het fijn vindt dat we nog steeds aan hem denken, dat we om hem huilen en dat we over hem praten. Dat dat hem heel gelukkig maakt.”