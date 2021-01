Sonja Barend is fan van Fidan Ekiz

„Ik zag nou wel toevallig ook allerlei commentaren toen ik eens even opzocht hoe het nu met haar gaat nu ze op dit moment niet uitzendt”, aldus Barend over de presentatrice van De vooravond. „Allerlei commentaren over haar, juist omdat ze zich uitspreekt en zich laat kennen.” Zelf houdt Barend daar ’heel erg van’. „Fidan is de enige die tot mijn grote genoegen zichzelf ook in de strijd werpt en iets vindt.”

Critici vinden dat de Vooravond-presentatrice er geen goed aan doet door niet alleen gasten naar hun mening te vragen, maar ook zelf te laten merken wat ze vindt. Eind november moest ze zelfs beveiligd worden nadat ze zich openlijk had afgevraagd waarom Nederland wel de straat op ging om te demonstreren na de dood van George Floyd, maar niet toen de Franse leraar Samuel Paty werd onthoofd.