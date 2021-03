Misverstand over ‘duivels’ Songfestival-lied

Luister de podcast Songfestivalkoorts hier, hieronder of via Spotify:

In deze aflevering: Lenny Kuhr vertelt over haar teruggevonden gitaar waarmee ze in 1969 het Songfestival won. Katja heeft hard gelachen om het misverstand over de ‘duivelse’ inzending van Cyprus. Hoe was het voor de radiopresentatrice om in de jury te zitten tijdens de nationale finale van Finland? En hoe bevallen de inzendingen van Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland en Finland? Volgens jurylid Margreet de Heer zit daar een potentiële winnaar tussen.