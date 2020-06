BN’ers in de bres voor oudste bios Amsterdam

Onder meer Georgina Verbaan, Huub Stapel, Thijs Römer, Eddy Terstall, Martin Koolhoven en Fleur Wallenburg uiten op sociale media commentaar op de dreigende sluiting van The Movies. Er is zelfs een petitie gestart om de gemeente te bewegen ’dit unieke stukje Amsterdam te behouden’. De petitie werd in een halve dag tijd al bijna drieduizend keer ondertekend.

De dreigende sluiting voor The Movies, dat sinds 1912 bestaat, is extra wrang omdat de bioscoop in 2019 een recordaantal bezoekers verwelkomde.

Eerder deze week sloot Cinema Tiel al de deuren omdat het exploiteren van het theater door de coronarestricties niet meer rendabel was. Het is voor zover bekend de eerste Nederlandse bioscoop die slachtoffer is geworden van de coronacrisis. De vrees is dat er de komende tijd meer arthouse-bioscopen gaan omvallen om deze reden.

Ook het Filmfonds luidde deze week de noodklok over de filmtheaters. Directeur Bero Beyer heeft een speciaal subsidiepotje vrijgemaakt om bij te kunnen springen als dit soort kleine en middelgrote bioscopen in grote nood verkeren.