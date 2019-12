Edsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen presenteren Songfestival

De drie presentatoren openen, vanuit Rotterdam Ahoy, voor zo’n 180 miljoen kijkers de drie live shows, interviewen de artiesten in de greenroom en leiden de puntentelling. „Met dit presentatie-trio kiezen we in de eerste plaats voor drie mensen met een enorme dosis presentatietalent, die ook nog eens allemaal hun carrière begonnen als artiest”, zegt Sietse Bakker, Executive Producer Event van het Eurovisie Songfestival 2020.

Jan Smit

Jan Smit is al jaren een vaste waarde voor het liedjesfestijn en stond dan ook snel bij liefhebbers van het festival bovenaan het lijstje. Samen met Cornald Maas voorziet hij het Songfestival al sinds 2011 van commentaar, maar komend jaar mag hij die rol inruilen voor een plek op het podium.

„Met de keuze voor Jan Smit kiezen we voor een internationaal ervaren artiest en presentator die de afgelopen negen jaar als vaste songfestival-commentator naast Cornald Maas heeft laten zien een groot ambassadeur van het festival te zijn. Daarnaast maakt Jan deel uit van de selectiecommissie bij AVROTROS die jaarlijks gaat over de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Jan is toegankelijk, authentiek en houdt z’n hoofd koel tijdens grote live shows - precies de kwaliteiten die we nodig hebben om de presentatie van het Eurovisie Songfestival persoonlijker te maken.”

Chantal Janzen

Ook Chantal Janzen werd met regelmaat door fans genoemd als ideale presentatrice. Toch leek die hoop al snel te vervliegen omdat zij in dienst is bij RTL4. Zenderbaas Peter van der Vorst heeft dus woord gehouden en vindt het geen enkel probleem de blondine toch met het Songfestival te delen.

„Chantal Janzen is één van de meest talentvolle presentatrices van Nederland met ruime ervaring in grote live amusementshows in binnen- en buitenland”, aldus Bakker. „We hebben er heel bewust voor gekozen ons ook open te stellen voor talent van buiten de publieke omroep. Want hoezeer het Eurovisie Songfestival ook verbonden is aan de publieke omroep, het is onze ambitie om Europa het beste van Nederland te laten zien”, vult hij aan.

Edsilia Rombley

Iets minder vaak genoemd is Edsilia Rombley. Toch vertegenwoordigde zij al wel twee keer ons land op het Songfestival. In 1998 werd ze vierde met het nummer Hemel en Aarde. In 2007 kwam ze niet verder dan de halve finale met het nummer On top of the world. Ook gaf ze twee keer de punten namens Nederland. Rombley kan in ieder geval al even oefenen; ze presenteert ook het Het Grote Songfestivalfeest in Ziggo Dome later dit jaar, nadat Jan Smit die klus moest neerleggen vanwege zijn stemproblemen.

„Twee keer Eurovisie Songfestival, twee keer de puntentelling, twee keer Eurovision in Concert, en dan is ze ook nog eens één van de meest authentieke en eigenzinnige artiesten die ons land rijk is. De songfestival fan community heeft Edsilia in het hart gesloten en daarmee behoeft de keuze voor Edsilia als één van onze drie presentatoren verder weinig toelichting”, zegt Sietse Bakker.

Sinds Duncan Laurence in mei het songfestival naar Nederland haalde, werd behalve over de gaststad vrijwel het meest gedebatteerd over wie het songfestival moet presenteren. Een groot deel van de BN’ers solliciteerde openlijk in de media naar de job. Zelfs voor de relatief kleine presentatierol in de Green Room was volop interesse, tot enige irritatie van songfestivalcommentator Cornald Maas. „Grappig toch hoe allerlei grijpgrage ’belanghebbenden’ en ’kandidaatpresentatoren’ die nooit een cent om dat hele Songfestival gaven zichzelf nu schaamteloos naar voren schuiven voor ’n plekje in de frontlinie”, schreef hij destijds op Twitter.

De halve finales van het Eurovisie Songfestival 2020 worden gehouden op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei, de finale op zaterdag 16 mei, live vanuit Rotterdam Ahoy. De organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020 in Nederland is een samenwerking tussen NPO, NOS en AVROTROS, in coproductie met de EBU.