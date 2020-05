Queen Elizabeth belt met Canadese premier

Dat de koningin uitgerekend maandag had gekozen voor de conversatie met Trudeau, was geen toeval. In Canada was het Victoria Day. De feestdag is oorspronkelijk ingesteld ter ere van koningin Victoria maar is tegenwoordig de dag waarop in Canada officieel de verjaardag van de huidige vorstin wordt gevierd. Opmerkelijk genoeg wordt op overheidsgebouwen ook de Britse vlag gehesen terwijl Elizabeth in feite wordt geëerd als koningin van Canada.

Buckingham Palace en Justin Trudeau maakten het gesprek gelijkertijd even voor middernacht Britse tijd bekend. „Ik heb vandaag via de telefoon met koningin Elizabeth II gesproken. We spraken over de toestand in de wereld, Covid-19 en meer. Ik heb haar ook bedankt voor de hoopgevende boodschappen die ze in deze moeilijke tijden heeft verstuurd, en ik heb haar op deze Victoria Day het allerbeste gewenst”, zo meldde Trudeau op Twitter. De begeleidende foto toonde hem in een telefoongesprek.

Koningin Elizabeth belde op 5 mei met de Australische premier Scott Morrison en een week eerder met premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. Met haar Britse premier Boris Johnson voert ze wekelijks telefonisch overleg.