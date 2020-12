NTR bedankt Bram van der Vlugt voor ’warme herinneringen aan Sinterklaas’

„Mede door zijn uitzonderlijke talent is Sinterklaas in die periode springlevend gebleven. En ook nu is Sinterklaas niet dood. Want vele generaties bewaren dankzij zijn televisieoptredens voor altijd warme herinneringen aan de enige echte Sinterklaas uit hun eigen jeugd”, aldus de NTR. „Om het in Bram zijn eigen woorden te zeggen: ’Zolang er mensen zijn die in hem geloven, blijft Sinterklaas bestaan.’ Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe in deze toch al zo ingewikkelde tijd.”

Van der Vlugt overleed zaterdag op 86-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. Meerdere collega’s reageerden op social media bedroefd op het nieuws. AVROTROS liet weten in verband met zijn overlijden de aflevering van Volle Zalen met hem uit 2018 te herhalen. Die is zaterdagavond te zien op NPO 2.