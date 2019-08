Miley Cyrus zoenend gespot met ex-vrouw Brody Jenner

Jenner zei op Instagram over het zoenende tweetal: „Pas maar op! Er zullen snel foto’s volgen waarop Liam en ik elkaars handje vasthouden op het strand.” Miley kon er niet om lachen en schreef terug: „Brody, ga lekker een tukkie doen in je truck om even af te koelen #HotGirlSummer.”

Brody en Kaitlynn, met wie hij vorig jaar in Indonesië officieus trouwde, vierden begin juli nog dat ze een jaar ’getrouwd’ waren, maar de twee zouden uit elkaar gegaan zijn omdat hij er geen officieel huwelijk van zou willen maken. Ook wilde hij volgens bronnen nog niet aan kinderen beginnen, waarop Kaitlynn haar conclusies zou hebben getrokken.

Cyrus heeft nooit een geheim gemaakt van het feit dat ze zich tot zowel mannen als vrouwen aangetrokken voelt, iets waarmee haar Liam naar verluidt geen problemen had. Eerder dit jaar zei Cyrus over haar huwelijk dat ze ’niet in het stereotype van een getrouwde vrouw past’.

Ⓒ Instagram