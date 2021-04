B&B: Een echt Mammaloe-moment in de Pipo-wagen

De deelnemers van B&B aflevering 4 van links naar rechts: Zoon Klaas en moeder Xandra uit Kampen, vriendinnen Maaike en Ruby uit Enschede en het stel Anneke en Pierre uit het Drentse Gees. Ⓒ Foto Omroep Max

Het enthousiasme van de deelnemers straalde ervan af in de vierde aflevering van B&B van Omroep Max. Al levert dat niet per se prikkelende televisie op. De manier waarop het stel Pierre en Anneke, beste vriendinnen Ruby en Maaike en moeder en zoon Xandra en Klaas elkaar de maat namen was vooral ingehouden en lief. Te lief.