TMZ: werknemer bracht honden Britney Spears niet thuis

De huishoudster, van wie de identiteit niet bekend is, claimt dat de honden vanwege darmproblemen speciaal voedsel horen te krijgen. Maar ze zouden van Spears restjes mensenvoedsel en te weinig te drinken krijgen. Toen de honden niet meer thuiskwamen na het bezoek aan de dierenarts, zou Spears heel kwaad zijn geworden. De zangeres beschuldigde de huishoudster naar verluidt van samenwerken met haar vader Jamie Spears, met wie ze al jarenlang in een juridische strijd verwikkeld zit.

Eerder kwam via Amerikaanse entertainmentwebsites naar buiten dat de zangeres de telefoon uit de handen van de huishoudster zou hebben geslagen. Volgens TMZ was dit omdat ze dacht dat de vrouw foto's aan het versturen was aan haar vader.

Donderdag bleek dat de politie een onderzoek is gestart over een melding van agressief gedrag van de Amerikaanse zangeres tegen een van haar werknemers. Volgens de advocaat van Spears, Mathew Rosengart, heeft er helemaal geen incident plaatsgevonden tussen de zangeres en haar huishoudster. In een reactie aan Us Magazine noemt hij de aantijgingen "opgeblazen tabloidroddels". Spears wil volgens bronnen van Amerikaanse entertainmentmedia niet met de politie praten.