Ook andere Monty Python-collega’s reageren op overlijden Terry Jones

Michael Palin schrijft: „Je zult zeer gemist worden. Ik prijs me gelukkig dat ik zoveel in mijn leven met Terry heb mogen delen.” Ook Eric Idle kijkt terug op vele mooie momenten met de acteur. Hij noemt het overlijden van Terry Jones een ’wreed’ en ’verdrietig ding’. „Maar laten we stilstaan bij wat voor vreugde hij ons allen bracht.”

Idle vervolgt met herinneringen: „Ik hield van hem vanaf het moment dat ik hem op het podium zag op het Edingburgh Festival in 1963. Zo vaak lachen, momenten van totale hilariteit op het podium en buiten het podium hebben we met hem gedeeld. Het is te triest als je hem kende, maar als je hem niet kende, zul je altijd lachen om de vele wonderlijk vrolijke momenten die hij ons gaf.”