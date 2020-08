Manager R. Kelly opgepakt voor bedreiging om vertoning van docu

In de bioscoop in New York zou in 2018 een aflevering van de documentairereeks te zien zijn. Ook verschillende dames die de geplaagde r&b-zanger in de serie beschuldigen van seksueel misbruik zouden erbij aanwezig zijn.

Aan het begin van de aflevering kreeg de bioscoop twee anonieme telefoontjes, gepleegd met Russells telefoon, om ervoor te zorgen dat de vertoning zou worden gestopt. Er werd gedreigd dat er iemand met een vuurwapen in het theater aanwezig was ’die bereid was om te schieten’. De politie werd ingeschakeld en die adviseerde de vertoning te stoppen en de bioscoop te evacueren.

Intimideren

Eerder deze week werden Russell en twee andere mannen uit het team van Kelly ook al beschuldigd van het intimideren van vermeende slachtoffers van de zanger. Ze zouden hebben geprobeerd de vrouwen op verschillende manieren de mond te snoeren.

Kelly zit in de gevangenis in Chicago in afwachting van verschillende rechtszaken die tegen hem lopen. De zanger, die zelf blijft volhouden onschuldig te zijn, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.