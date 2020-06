JURK! na zes jaar weer op podium

Jeroen en Dennis stonden in 2014 voor het laatst samen op het podium in een uitverkocht Paradiso. En nu, tien jaar na het verschijnen van hun eerste album Avondjurk, zijn ze klaar voor een comeback. Het duo, dat de afgelopen jaren vooral druk was met tv-series Smeris en Draadstaal, kijkt uit naar de terugkeer op het podium. „Toen ik werd gebeld of we met JURK! wilden meedoen aan ’De tuin’ was ik gelijk enthousiast. Ik vind het echt heel leuk, het zijn bijna een soort privéconcerten. Echt heel intiem, dat lijkt me heel interessant. Dennis wilde natuurlijk wel eerst even weten wat het zou verdienen”, grapt Jeroen.

In werkelijkheid kriebelde het ook bij Dennis al langer om weer te gaan spelen. „In deze coronatijd was ik aan het opruimen en kwam ik in mappen op mijn computer allemaal oude filmpjes tegen. Toen dacht ik: damn, het was zo leuk die tijd. Maar ja, er kwam even een politieserie tussen.” Hij staat ’te popelen om ons oeuvre weer op te poetsen’.

Voor ’De tuin’ belooft het tweetal de fans een ’lusthof vol zwierende avondjurken’ en komen alle hits van hun twee albums voorbij. „Nu gaan we eerst goed repeteren om al die nummers weer uit ons hoofd te leren”, vertelt Jeroen. Ook zijn de mannen van plan verzoekjes vanuit het publiek te doen en komt er cabaret over de huidige coronatijd voorbij. „Dat uur is zo gevuld.”