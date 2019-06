Cuba Gooding Jr. ontkent ontoelaatbaar gedrag

„Aan het einde van de dag wist ik niet zo goed of ik mezelf nou als een slachtoffer van seksueel misbruik moest bestempelen, omdat het niet zo ver is gekomen. Maar ik was wel pas 16 jaar en hij plaatste zijn hand op mijn billen, wat ik niet wilde”, aldus Claudia.

Cuba’s advocaat Mark Heller ontkent dat dergelijk gedrag heeft plaatsgevonden. „Hij heeft geen idee wie deze vrouw is, laat staan dat hij dan weet dat zoiets gebeurd zou zijn”, meldt Heller aan The New York Post.

Volgens Oshry ’zijn er veel meer vrouwen die zich beklagen over dergelijk seksueel getint gedrag’ van de Jerry McGuire-acteur. „Aan hoeveel vrouwen moet hij zich nog vergrijpen voordat iemand naar de politie stapt? In mijn geval is het al jaren geleden.”

Vorige week werd Gooding Jr. er ook al van beschuldigd zich niet netjes gedragen te hebben ten opzichte van een andere vrouw. Volgens haar heeft hij haar ook onzedelijk betast; hij zou in een nachtclub in haar borsten geknepen hebben. De acteur, die zegt onschuldig te zijn, meldde zich donderdag zelf bij de politie. Volgens de raadsheer werkt Cuba volledig mee aan het onderzoek en hij verwacht dan ook dat de acteur wordt vrijgesproken.