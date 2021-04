Ruud de Wild mag weer naar huis

„Yes, Ruud de Wild komt thuis, snel racen”, schrijft Gulsen in haar Stories onder een foto waarop ze dolgelukkig in de camera kijkt.

Maandag liet Olcay al weten dat Ruud zich al een stuk beter voelde. „Iedere dag een beetje beter en sterker. Maakt mij heel blij”, vervolgde ze.

Bij De Wild werd een aantal maanden geleden darmkanker vastgesteld. Hij is toen meteen behandeld, maar niet alles bleek te zijn weggehaald. Twee weken geleden moest hij daarom opnieuw onder het mes. Hoewel de operatie goed was verlopen, moest hij op dezelfde dag dat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, weer worden opgenomen in verband met een bloeding.