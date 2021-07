Diana’s nichtje trouwt... maar waar is haar vader?

Premium Royals

Meghan zag Amerikaanse droom in duigen vallen: ’Ze wil een superster zijn’

Over Meghan raken mensen niet uitgesproken. En dus is er in de aanloop van haar 40e verjaardag in augustus nog maar eens een documentaire over haar leven uitgezonden. Verschillende royaltywatchers geven in Meghan at 40: The Climb to Power hun kijk op haar moeilijkheden met het Britse koningshuis. Ve...