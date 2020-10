Cast Riverdale weer druk aan de slag met opnames

Een aantal series waarvan vorige week de opnames moest worden gestaakt in Vancouver, gaat woensdag weer in productie. De sets van de shows moesten dicht omdat de stad niet genoeg coronatestcapaciteit meer had, maar Riverdale, Batwoman en Maid kunnen nu de draaidagen te hervatten.

In eerste instantie gingen de makers van de serie ervan uit dat het oponthoud maar een paar dagen zou duren, maar uiteindelijk zijn de sets van de series ruim een week gesloten geweest. Mensen die aan Hollywoodproducties werken doen dat onder strenge maatregelen. Een daarvan is dat cast en crew geregeld getest worden op corona, maar het lukte de testfaciliteiten in de Canadese stad niet meer aan de grote vraag te voldoen. Volgens Variety is het nog steeds niet duidelijk of daar inmiddels een structurele oplossing voor is.

Series The Flash, Supergirl en Legends Of Tomorrow, waarvan de opnames vorige week van start zouden gaan, wachten nog steeds op groen licht om te beginnen met filmen. Producent Warner Bros zou volgende week ook beginnen met de opnames van series Superman And Lois en Kung Fu, maar het is niet duidelijk of dat onder de huidige omstandigheden mogelijk is.