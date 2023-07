Rechter doet donderdag uitspraak over doorgaan concert Rammstein

Video

Heftig: man mishandeld voor ogen van eigen kinderen

De politie heeft beelden gedeeld van een heftige mishandeling die in mei plaatsvond in Den Haag. Heeft u tips? Neem dan contact op met de politie via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.